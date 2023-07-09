Fenerbahçe ile Union Berlin, Attila Szalai'nin transferi için anlaştı Fenerbahçe, Macar savunmacı Attila Szalai için 14 milyon euro bonservis bedeli veren Bundesliga ekibi Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimler netleşiyor.

Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen sarı-lacivertli takımın 25 yaşındaki stoperi Attila Szalai'nin Union Berlin'e transfer olacağı yazıldı.

14 milyon euro karşılığında el sıkışıldı

Alman basınından Kicker'in haberine göre; Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'yi transfer etmek için Fenerbahçe ile 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Haberde Union Berlin'in ilk teklifi olan 12 milyon euronun reddedildiği ancak Alman ekibi teklifi 14 milyon euroya yükseltince anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.

Menajeri görüşmeleri sonlandırmak için İstanbul'da

Haberde ayrıca Rus kulübü Zenit'in Szalai için 21 milyon euro önerdiği ancak oyuncunun Rusya'da futbol oynamak istemediği için bu teklifi reddettiği kaydedildi. Ayrıca oyuncu ile Fransız kulübü Nice'in de ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Union Berlin ile anlaşması sonrası Attila Szalai'nin menajeri, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla çıktığı 117 maçta 7 atarken, 4 kez de asist yaptı.