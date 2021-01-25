Fenerbahçe, İrfan Can transferinde araya girdi

Fenerbahçe, Başakşehir'e dün bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe yine bir transferde karşı karşıya geldi.

Son yıllarda ezeli rakibinin transfer listesinde yer alan oyuncuları kadrosuna katarak sarı-kırmızılıları kızdıran Fenerbahçe yönetimi, bu kez İrfan Can Kahveci'ye talip oldu.

Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Başakşehir'e dün bir yazı göndererek 25 yaşındaki oyuncuyu istediklerini bildirdi.

KOÇ İLE GÜMÜŞDAĞ BİR ARAYA GELECEK

Turuncu-lacivertlilerin, görüşme için randevu talep eden Başkan Ali Koç'un bu isteğini kabul ettiği öğrenildi. Tarafların, kısa süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Günlerdir Başakşehir yönetimiyle pazarlık halinde olan Galatasaray, son olarak 6 milyon euro artı 1 oyuncu teklifinde bulunmuş, İstanbul ekibi ise 10 milyon euro artı Emre Kılınç'ı isteyince transfer çıkmaza girmişti.

Koç'un, Başakşehir'e nasıl bir teklif yapacağı merak ediliyor.