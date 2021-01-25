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    Fenerbahçe, İrfan Can transferinde araya girdi

    Fenerbahçe, İrfan Can transferinde araya girdi

    Fenerbahçe, Başakşehir'e dün bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 13:01
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    Galatasaray ile Fenerbahçe yine bir transferde karşı karşıya geldi.

    Son yıllarda ezeli rakibinin transfer listesinde yer alan oyuncuları kadrosuna katarak sarı-kırmızılıları kızdıran Fenerbahçe yönetimi, bu kez İrfan Can Kahveci'ye talip oldu.

    Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Başakşehir'e dün bir yazı göndererek 25 yaşındaki oyuncuyu istediklerini bildirdi.

    KOÇ İLE GÜMÜŞDAĞ BİR ARAYA GELECEK

    Turuncu-lacivertlilerin, görüşme için randevu talep eden Başkan Ali Koç'un bu isteğini kabul ettiği öğrenildi. Tarafların, kısa süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe, İrfan Can transferinde araya girdi #1

    GALATASARAY'IN TEKLİFİ

    Günlerdir Başakşehir yönetimiyle pazarlık halinde olan Galatasaray, son olarak 6 milyon euro artı 1 oyuncu teklifinde bulunmuş, İstanbul ekibi ise 10 milyon euro artı Emre Kılınç'ı isteyince transfer çıkmaza girmişti.

    Koç'un, Başakşehir'e nasıl bir teklif yapacağı merak ediliyor.

    Fenerbahçe, İrfan Can transferinde araya girdi #2

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