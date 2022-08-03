Fenerbahçe, Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

Son olarak İtalyan kaleci Salvatore Sirigu ile görüşen Kanarya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için resmi teklifini yaptı. Bonservisi Göztepe'de olan İrfan Can, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.

1 yıllığına kiralandı

Yapılan görüşmeler sonucu Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Fenerbahçe'den transfer için açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Ailemize hoş geldin



"İrfan Can Eğribayat’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; formamızla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat transferini açıkladı VİDEO









Piyasa değeri 2 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre; 2 milyon euro değer biçilen 24 yaşında ve 1.93 boyundaki kalecinin, Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.