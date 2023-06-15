Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı Fenerbahçe Kulübü, kulüpte kiralık olarak forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den aldığını açıkladı.

2022-2023 sezonunu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler sezon başında 1. Lig ekibi Göztepe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.

Fenerbahçe, 1.2 milyon euro satın alma opsiyonu olan başarılı file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

"Kulübümüz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: