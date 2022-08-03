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    Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'la anlaştı

    Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'la anlaştı

    Fenerbahçe ile Göztepe, İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı.
    • 03.08.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 17:06
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

    Son olarak İtalyan kaleci Salvatore Sirigu ile görüşen Kanarya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

    Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için resmi teklifini yaptı. Bonservisi Göztepe'de olan İrfan Can, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.

    TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki ismin kiralanması için Göztepe ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

    Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat la anlaştı #1

    Piyasa değeri 2 milyon euro

    Transfermarkt verilerine göre; 2 milyon euro değer biçilen 24 yaşında ve 1.93 boyundaki kalecinin, Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.

    Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat la anlaştı #2


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