Fenerbahçe istiyordu! Burnley, Kyle Walker'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig'inin yeni ekibi Burnley, ismi son dönemde ismi Fenerbahçe'yle de anılan 35 yaşındaki futbolcu Kyle Walker'ı transfer ettiğini duyurdu.

Burnley'den yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla iki yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

"SABIRSIZLANIYORUM"

İmza sonrası açıklamada bulunan İngiliz futbolcu, Burnley'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Burnley geçen yıl inanılmaz bir savunma performansıyla müthiş bir sezon geçirdi. Ben de heyecan verici görünen kadroya deneyimimi ve kalitemi katmak için sabırsızlanıyorum.