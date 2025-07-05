Fenerbahçe istiyordu! Burnley, Kyle Walker'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig'inin yeni ekibi Burnley, ismi son dönemde ismi Fenerbahçe'yle de anılan 35 yaşındaki futbolcu Kyle Walker'ı transfer ettiğini duyurdu.
Burnley'den yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla iki yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
"SABIRSIZLANIYORUM"
İmza sonrası açıklamada bulunan İngiliz futbolcu, Burnley'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Burnley geçen yıl inanılmaz bir savunma performansıyla müthiş bir sezon geçirdi. Ben de heyecan verici görünen kadroya deneyimimi ve kalitemi katmak için sabırsızlanıyorum.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Futbol kariyerine Sheffield United'da başlayan Walker; Tottenham, Queens Park Rangers, Aston Villa, Milan ve Manchester City'de forma giydi.
KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR
İngiliz sağ bek, Manchester City ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 6 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
PREMIER LİG'E YENİ ÇIKTILAR
Geçen sezon Championship'i ikinci sırada tamamlayan Burnley, Premier Lig'e yükselmişti.