Fenerbahçe, Jaden Philogene için temasta

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Fenerbahçe, ara transfer dönemi için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Aston Villa'da yeterince forma şansı bulamayan Jaden Philogene için çalışmalar hız kazandı.

Transferde Acun Ilıcalı'nın da devreye girdiği öğrenilirken, oyuncunun sezonun ikinci yarısında çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

ALİ KOÇ'U VE JOSE'Yİ İKNA ETTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı transfer için devreye girdi. Oyuncuyu kendi kulübü olan Hull City'den tanıyan Ilıcalı'nın, "Bu bizim için fırsat transferi olur" diyerek başkan Ali Koç'u ve teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna ettiği öğrenildi.

Bu transferi bizzat kendisi bitirmek isteyen Acun Ilıcalı'nın, İngiltere'ye gideceği ve hem Jaden Philogene'la hem de Aston Villa'yla masaya oturacağı öğrenildi.

ESKİ TRANSFERİ

Jaden Philogene, Acun Ilıcalı'nın Hull City'e kattığı oyunculardan biriydi.

6 milyon euroya Aston Villa'dan alınan Philogene, yalnızca bir sene sonra Aston Villa'ya 16 milyon euroya satılmıştı.

535 DAKİKA

Philogene, bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Cup'ta Aston Villa formasıyla toplamda 15 maça çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, bu 15 karşılaşmada ise sadece 535 dakika süre alabildi. Philogene'un gol veya asist katkısı yok.