Fenerbahçe, Jaden Philogene'yi istiyor

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Süper Lig'de zirveden 8 puan uzaklaşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Al Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde son aşamaya gelen sarı-lacivertli kulüp, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kiralamak için harekete geçti.

ACUN ILICALI BİZZAT İLGİLENİYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için çok ciddi temaslarda bulunduğu ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir dönem forma giymesi sebebiyle Ilıcalı'nın transferde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

15 MAÇTA 535 DAKİKA

22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maçta 535 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı.