Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin bonservisini belirledi

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Fenerbahçe'nin Parma'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağladığı Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin kıskacında.

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 12 milyon euroluk teklif aldığı Oosterwolde, yeni sezon öncesi de bazı Avrupa takımları tarafından istenmişti.

Tekliflere karşın Fenerbahçe'de kalan Oosterwolde'nin adı transferle anılmaya devam ediyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcunun bonservisini belirledi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'den en az 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Oosterwolde, söz konusu müsabakaların tamamında 90 dakika forma giydi.