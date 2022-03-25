Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Jin-ho Jo, Fenerbahçe'nin ikinci Koreli üyesi oldu.

Fenerbahçe, Güney Kore’den bir transfer daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Jeonbuk kulübünden Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Fenerbahçe Akademisi'ne katıldı.

U19 TAKIMINDA OYNAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncu, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe U19 Takımı'nın formasını giyebilecek.

Jin-ho Jo, Fenerbahçe'nin ikinci Koreli üyesi oldu.