Petrol
119.97
0.79%
Euro
16.31
-0.12%
Dolar
14.84
0.10%
Altın
933.70
0.11%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
658.792
1.11%
BTXN Coin
41.19
0.41%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı

    Fenerbahçe Kulübü, Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Jin-ho Jo, Fenerbahçe'nin ikinci Koreli üyesi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 18:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı

    Fenerbahçe, Güney Kore’den bir transfer daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Jeonbuk kulübünden Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

    Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Fenerbahçe Akademisi'ne katıldı.

    U19 TAKIMINDA OYNAYACAK

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncu, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe U19 Takımı'nın formasını giyebilecek.
    Jin-ho Jo, Fenerbahçe'nin ikinci Koreli üyesi oldu.

    Fenerbahçe, Jin-ho Jo yu kadrosuna kattı #1

    Fenerbahçe, Jin-ho Jo yu kadrosuna kattı #2


    İlginizi Çekebilir

    Sezer Öztürk: Bu olayda asıl mağdur benim
    Gündem

    Sezer Öztürk: Bu olayda asıl mağdur benim

    Far Cry 6 tüm platformlarda ücretsiz oldu
    Teknoloji

    Far Cry 6 tüm platformlarda ücretsiz oldu

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir