Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde sona geldi

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraştığı Joao Pedro ve kulübü ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ında gündeminde olan Joao Pedro için flaş bir hamle yaptı.

Forvet arkası, ikinci forvet olarak oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe, İtalyan kulübü Cagliari ile görüşmelerde sona geldi.

Fenerbahçe anlaştı

Sky İtalya'nın haberine göre, Fenerbahçe, Joao Pedro için Cagliari ile 6.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

Joao Pedro'nun menajerlerinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'ye geleceği belirtildi. Pedro'nun yıllık 2,5 milyon euro maaş karşılığında 3 sezonluk kontratın altına imza atması bekleniyor.

Transferde son detayları görüşecek tarafların önümüzdeki hafta başına kadar evrakları tamamlayacağı ve resmi açıklamaların yapılacağı ortaya çıktı.

39 maçta 13 gol

Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi.

Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milon euro karşılığında transfer oldu.