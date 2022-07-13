Petrol
100.08
0.59%
Euro
17.5682
1.03%
Dolar
17.4403
0.73%
Altın
970.8
1.15%
Borsa
2424
-0.40%
Bitcoin
349.476
0.14%
BTXN Coin
7.27
-0.95%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde sona geldi

    Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde sona geldi

    Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraştığı Joao Pedro ve kulübü ile anlaşma sağladı.
    • 13.07.2022 - 13:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ında gündeminde olan Joao Pedro için flaş bir hamle yaptı.

    Forvet arkası, ikinci forvet olarak oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe, İtalyan kulübü Cagliari ile görüşmelerde sona geldi.

    Fenerbahçe anlaştı

    Sky İtalya'nın haberine göre, Fenerbahçe, Joao Pedro için Cagliari ile 6.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

    Joao Pedro'nun menajerlerinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'ye geleceği belirtildi. Pedro'nun yıllık 2,5 milyon euro maaş karşılığında 3 sezonluk kontratın altına imza atması bekleniyor.

    Transferde son detayları görüşecek tarafların önümüzdeki hafta başına kadar evrakları tamamlayacağı ve resmi açıklamaların yapılacağı ortaya çıktı.

    Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde sona geldi #1

    39 maçta 13 gol

    Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

    Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi.

    Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milon euro karşılığında transfer oldu.

    Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde sona geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Unemployment rate in Turkey falls to 10.9% in May
    Economy

    Unemployment rate in Turkey falls to 10.9% in May

    KKTC'nin iş birliği teklifini reddetti
    Dünya

    KKTC'nin iş birliği teklifini reddetti

    5 Adımda kazanmayı öğrenin
    Metabot

    5 Adımda kazanmayı öğrenin

    Görüş Bildir