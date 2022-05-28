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    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı

    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı

    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak..
    • 28.05.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 09:12
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    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Portekizli çalıştırıcının, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağı öğrenildi.

    Vole'de yer alan habere göre; Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılacağı kaydedildi.

    Deneyimli teknik adamın maaşının 5 ila 7 milyon euro arasında olacağı öğrenilirken, anlaşmanın süresinin de 1+1 yıllık olması bekleniyor.

    Ali Koç ne demişti?

    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör adaylarıyla ilgili, "Çalışabileceğimiz iki hoca var. İsmail Kartal ya da Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarımız yine mutsuz olacak. Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var, 2.5 aydır takım üzerinde çalışıyor." sözlerini dile getirmişti.

    Ali Koç ayrıca Pazartesi gününe kadar yeni hocanın açıklanacağını da sözlerine eklemişti.

    Jorge Jesus kimdir?

    24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Jorge Fernando Pinheiro Jesu, profesyonel futbol kariyerine 1973 yılında başladı. Sporting CP, Farense, Benfica Castelo Branco ve Belenenses gibi ekiplerin formasını giydi.

    Teknik direktörlük kariyerine 1989 yılında Amora takımıyla başlayan Jorge Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Braga, Vitória Guimarães, Sporting CP, Benfica ve Flamengo takımlarını çalıştırdı.

    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı #1

    Jesus'un başarıları

    Portekiz şampiyonluğu: 3 kez
    Portekiz Lig Kupası: 6 kez
    Brezilya Süper Kupası: 1 kez
    Brezilya Kupası: 1 kez
    Copa Libertadores: 1 kez
    Sudamericana: 1 kez
    Portekiz Süper Kupası: 2 kez
    Suudi Arabistan Süper Kupası: 1 kez

    Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaştı #2


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