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    Fenerbahçe, Jorge Jesus'u KAP'a bildirdi

    Fenerbahçe, Jorge Jesus'u KAP'a bildirdi

    Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirdi.
    • 01.06.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 11:17
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    Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağlamıştı. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertliler için yola çıkmıştı.

    Jesus'un yolculuğu şu saatler itibaıyla bitti ve teknik adam İstanbul'a ulaşmıştı.

    KAP'a bildirildi

    Sarı-lacivertlilerden bugün Jesus ile ilgili resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe, Jorge Jesus u KAP a bildirdi #1

    31 Mayıs detayı

    Jorge Jesus'un geliş tarihinin 1 Haziran'a denk getirilmesi konusunda Portekiz basınında önemli bir detay bilgi de yer aldı. Bir önceki kulübü Benfica'dan geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Jesus'un fesih sözleşmesinde, "Yeni bir iş bulamazsa, 31 Mayıs 2022'ye dek her ay maaşını almaya devam eder" maddesi bulunuyordu.

    67 yaşındaki teknik direktör bu maddeyi dikkate alarak Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmayı açıklamak için 31 Mayıs'ın geçmesini bekledi. Başarılarla dolu kariyerinde 16 kupa kazanan Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüpte kendi ekibiyle çalışacak.

    Fenerbahçe, Jorge Jesus u KAP a bildirdi #2


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