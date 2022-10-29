Fenerbahçe Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatıyor

Sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un sözleşmesini Dünya Kupası arasında uzatmayı planlıyor.

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus ve oğlu Mauro Jesus İstanbul'a gelmiş ve yönetimin Jesus ailesiyle yeni sözleşme için görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Dünya Kupası arasında sözleşme

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin Jesus ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.

Daha önce başkan Ali Koç'un Portekizli hocaya 2026 yılına kadar kontrat önereceği ifade edilmişti. Sezon başında Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan Jesus, 'devam' için lig sonunu işaret ediyordu.

"Böyle bir ortamda bulunmak istemem"

Rennes maçının ardından Jorge Jesus, kaleci Altay'a gelen tepkilerin ardından sert bir çıkış yapıp gidebileceğini ima etmişti.

Jesus açıklamasında, "Bugün Altay'a tepkiler oldu. O tepkiler bana yapılmış tepkilerdir. Ben de böyle bir ortamda bulunmak istemem. O tepkiler Altay'a yapılmadı, aynı zamanda bana da yapıldı" ifadelerini kullandı.