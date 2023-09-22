Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Alice Steer'i renklerine bağladı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Danielle Alice Steer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA

Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de transfer gelişmesi yaşandı.

Gökhan Bozkaya'nın çalıştırdığı sarı-lacivertli takım Kanadalı forvet oyuncusu Alice Steer ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Avustralya'nın Western United FC takımında forma giyen Danielle Alice Steer ile anlaşma imzalandı.

Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek

Bu anlaşmaya göre, 24 yaşındaki Kanadalı forvet, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)