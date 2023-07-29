Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Jana Radosavljevic'i transfer etti
AA & Ensonhaber

Kadınlar Futbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jana Radosavljevic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre yeni sezon yapılanması kapsamında geçen sezon Almanya'nın Arminia Bielefeld takımında forma giyen Radosavljevic kadroya dahil edildi.

Milli Takım formasını da giyiyor

Yeni Zelanda Milli Takım forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2023-2024 sezonunda formasını giyecek.