Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Jana Radosavljevic'i transfer etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Futbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jana Radosavljevic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre yeni sezon yapılanması kapsamında geçen sezon Almanya'nın Arminia Bielefeld takımında forma giyen Radosavljevic kadroya dahil edildi.
Milli Takım formasını da giyiyor
Yeni Zelanda Milli Takım forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasını giyecek.