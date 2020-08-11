Fenerbahçe kaleci almaya karar verdi

Altay Bayındır ile rekabet edecek bir kaleci transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Harun Tekin'i ise gözden çıkardı.

Yaz transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Mert Hakan, Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut'un kaleye takviye istediği öğrenildi.

Bulut'un, Altay Bayındır ile rekabet edebilecek bir kaleci talep ettiği, bu ismin ise büyük ihtimalle yabancı olacağı belirtildi.

HARUN TAKIM ARIYOR

Yaşanan bu gelişme üzerine 3. kaleci konumuna düşen Harun Tekin ise takım aramaya başladı.

Bazı Süper Lig ekiplerinin, geçen sezon 6'sı Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki file bekçisinin peşinde olduğu aktarıldı.