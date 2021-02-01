Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Karagümrük'e kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla profesyonel futbolcusu Kemal Ademi'nin resmen Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kemal Ademi, bu sezon sarı lacivertli forma ile 8 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.