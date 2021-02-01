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    Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Karagümrük'e kiralandığını açıkladı

    Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla profesyonel futbolcusu Kemal Ademi'nin resmen Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 10:48
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    Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Karagümrük'e kiralandığını açıkladı

    Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

    FENERBAHÇE AÇIKLADI

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Kemal Ademi, bu sezon sarı lacivertli forma ile 8 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

    Fenerbahçe, Kemal Ademi nin Karagümrük e kiralandığını açıkladı #1

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