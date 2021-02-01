- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Karagümrük'e kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Karagümrük'e kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla profesyonel futbolcusu Kemal Ademi'nin resmen Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 10:06
- Güncelleme : 01.02.2021 - 10:48
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kemal Ademi, bu sezon sarı lacivertli forma ile 8 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.