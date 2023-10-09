Fenerbahçe, Kenan Yıldız'ın peşini bırakmıyor Süper Lig'de milli araya lider olarak giren Fenerbahçe, sezon başında da transfer etmek istediği genç futbolcu Kenan Yıldız için Juventus'a teklif yaptı. İtalyan ekibi, bu teklifi kabul etmedi.

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Bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 resmi maçı da kazanarak büyük bir başarı yakalayan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda kadrosuna takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde gündeme genç bir futbolcu geldi.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de renklerine bağlamak istediği 18 yaşındaki Kenan Yıldız'a bir kez daha teklif yaptı. Kartal'ın bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

Teklif yapıldı, Juventus reddetti

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a talip olduğunu duyurdu.

Çizme medyasında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin genç yıldız için teklif yaptığı ve teklifin reddedildiği belirtildi.

Öte yandan Benfica'nın da Kenan Yıldız için teklif yaptığı ve Juventus'un bu teklifi de geri çevirdiği aktarıldı.

İlk kez A Milli Takım'a seçildi

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması ile toplam 4 resmi maça çıktı. Forvet oyuncu, söz konusu maçlarda skor katkısı yapamadı.

Kenan, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edilerek ilk kez A Milli Takım'a seçildi.