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    Fenerbahçe Kim Min Jae transferinde Rennes ile anlaştı

    Rennes, Güney Koreli stoper için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Fransız temsilcisi, bu transfer için başarılı savunmacının serbest kalma bedeli olan 18 milyon euro'yu ödeyecek.
    • 15.07.2022 - 08:46
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    Fenerbahçe Kim Min Jae transferinde Rennes ile anlaştı

    Geride bıraktığımız sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya kadroya katılan Kim Min Jae, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takmıştı.

    Sarı-lacivertlilere gelirken de Türkiye'de çok kalmayacağı ve majör liglere transfer yapacağı öngörülen Güney Koreli futbolcu için uzun süredir Rennes ve Napoli devredeydi.

    Fenerbahçe Kim Min Jae transferinde Rennes ile anlaştı #1

    Rennes 18 milyon euro ödeyecek

    İki takımla da yapılan görüşmeler sonucunda Rennes'in, Fenerbahçe'yi ikna ettiği kaydedildi.

    Fransız temsilcisi, Kanarya'ya, 25 yaşındaki stoper için 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Rennes'in Fenerbahçe'nin ardından Güney Koreli oyuncuyla da anlaşması bekleniyor.

    Fenerbahçe Kim Min Jae transferinde Rennes ile anlaştı #2

    Napoli de istiyordu

    Napoli ise Kalidou Koulibaly'nin ayrılığı durumunda Kim'i renklerine bağlamayı hedefliyordu ancak Rennes'in, Fenerbahçe'yle anlaşması sonrasında İtalyanlar'ın da rotayı başka bir isme çevirmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe Kim Min Jae transferinde Rennes ile anlaştı #3


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