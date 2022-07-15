Fenerbahçe Kim Min Jae transferinde Rennes ile anlaştı

Fenerbahçe Kim Min Jae transferinde Rennes ile anlaştı

Rennes, Güney Koreli stoper için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Fransız temsilcisi, bu transfer için başarılı savunmacının serbest kalma bedeli olan 18 milyon euro'yu ödeyecek.

Geride bıraktığımız sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya kadroya katılan Kim Min Jae, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takmıştı.

Sarı-lacivertlilere gelirken de Türkiye'de çok kalmayacağı ve majör liglere transfer yapacağı öngörülen Güney Koreli futbolcu için uzun süredir Rennes ve Napoli devredeydi.

Rennes 18 milyon euro ödeyecek

İki takımla da yapılan görüşmeler sonucunda Rennes'in, Fenerbahçe'yi ikna ettiği kaydedildi.

Fransız temsilcisi, Kanarya'ya, 25 yaşındaki stoper için 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Rennes'in Fenerbahçe'nin ardından Güney Koreli oyuncuyla da anlaşması bekleniyor.

Napoli de istiyordu

Napoli ise Kalidou Koulibaly'nin ayrılığı durumunda Kim'i renklerine bağlamayı hedefliyordu ancak Rennes'in, Fenerbahçe'yle anlaşması sonrasında İtalyanlar'ın da rotayı başka bir isme çevirmesi bekleniyor.