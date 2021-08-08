Fenerbahçe, Kolasinac için Arsenal'i bekliyor

Fenerbahçe, Kolasinac için Arsenal'i bekliyor

Fenerbahçe, Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac için girişimlerde bulunuyor. Boşnak futbolcu, Arsenal'in bedavaya bırakması durumunda İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken kadro dışı bırakılan futbolcular sonrası transferde hareketli günler yaşanıyor.

F.Bahçe, Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı Boşnak sol bek Sead Kolasinac ile prensipte anlaştı.

3 yıllık teklifi kabul eden Kolasinac'ın ikna olmasında Mesut Özil'in de önemli pay sahibi olduğu belirlendi.

ARSENAL SERBEST BIRAKIRSA GELECEK

Fenerbahçe'nin resmi imzaları atmasının önünde bir engel var. Kanarya, öncelikle Arsenal'la 1 yıl sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun serbest kalmasını bekleyecek.

Yönetim, İngiliz kulübüyle fesih görüşmeleri yapan Kolasinac için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Fenerbahçe, Mesut ile el sıkışmış, dünyaca ünlü yıldızın Arsenal'le anlaşıp ayrılmasının ardından imzayı attırmıştı.