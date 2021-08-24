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    Fenerbahçe Kolasinac transferinde sona yaklaştı

    Fenerbahçe Kolasinac transferinde sona yaklaştı

    Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde sona yaklaştı. Son pürüzlerin çözülmesinin ardından sarı-lacivertlilerin Boşnak oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 17:38
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    Fenerbahçe sol bek transferini tamamlamaya çok yakın.

    Teknik direktör Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Arsenal’den Sead Kolasinac’ı kadroya katmaya hazırlanıyor.

    Bir süredir kulübüyle sözleşme fesih görüşmeleri yapan Boşnak futbolcu, İngiliz ekibiyle büyük ölçüde anlaştı.

    Sözleşme feshinin ardından sarı-lacivertlilerin, deneyimli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Fenerbahçe Kolasinac transferinde sona yaklaştı #1

    PEREIRA ORTA SAHANIN SOLUNDA OYNATMAYI PLANLIYOR

    Mukavelesi sezon sonunda bitecek Kolasinac, Arsenal’den yıllık 5 buçuk milyon euro kazanıyordu.

    Vitor Pereira’nın 28 yaşındaki futbolcuyu orta sahanın solunda oynatmayı planladığı gelen haberler arasında.

    TRT Spor'un haberine göre; Kolasinac’ın transfer sürecinde Arsenal’den eski takım arkadaşı Mesut Özil ile de sürekli konuştuğu ve bu transferde Özil’in de katkısının bulunduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe Kolasinac transferinde sona yaklaştı #2

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