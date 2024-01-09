Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaştı Ocak ayındaki transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

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Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Denetimli teknik adam İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir sezon geçiren ve ligde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayındaki transfer döneminde savunma bölgesini güçlendirmek istiyor.

Bonucci ile anlaşıldı

Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'nin stoper bölgesinde oynadığı Fenerbahçe'de gözler Leonardo Bonucci ismine çevrildi.

Sarı-lacivertliler, sezon başında Serie A devi Juventus'tan Alman ekibi Union Berlin'e bedelsiz bir şekilde transfer olan dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile anlaştı.

Sözleşmesini feshetmesi bekleniyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.

Union Berlin'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Bonucci'nin, Alman ekibiyle olan sözleşmesi için de kısa süre içerisinde çözüm bulması ve kontratını feshetmesi bekleniyor.

10 maça çıktı

Bu sezon başında Union Berlin'le 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Bonucci, 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giydi.

36 yaşındaki isim bu karşılaşmalarda 1 de gol katkısında bulundu.