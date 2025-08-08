Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile yollarını ayırdı

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

"SÖZLEŞME FESHİ KONUSUNDA KARŞILIKLI OLARAK ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.



Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

BONSERVİSİNE 3.5 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

2022-2023 sezonun başında Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki isim, sarı-lacivertli formayı 36 kez giydi.

3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan on numara, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe, Lincoln'ü önce Bragantino daha sonra ise Hull City'ye kiralamıştı.