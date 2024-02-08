Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Bragantino'ya kiraladı Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcusu Lincoln Henrique'yi Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino'ya kiraladığını duyurdu.

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Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin Bragantino'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bilgilendirme



2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü

Öte yandan Bragantino'dan yapılan açıklamada Lincoln'ün yıl sonuna kadar kiralandığı ve anlaşmada satın alma opsiyonunun yer aldığı açıklandı.

Bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 1 resmi maça çıkabilen Lincoln Henrique, 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.