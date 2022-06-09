Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi istiyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi takıma katmak için yönetime talimat verdi.

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda yeni sezonun transferleri için harekete geçen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak oynayan şimdi ise Santa Clara'da forma giyen 10 numara Lincoln Henrique'nin transferi için düğmeye bastı.

Jesus'un özel isteği

Brezilya basınında yer alan habere göre, Jesus'un şimdiye kadar hedeflerinin; Willian Arao, Igor Paixao, Bruno Henrique ve Willian gibi isimler olduğu ifade edilirken, Portekizli teknik adamın transfer için durmaya niyeti olmadığı ve Santa Clara'dan da Lincoln Henrique'yi kadroya katmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi girişimlere başladığı Lincoln için ortalama 5 milyon euro bonservis ödemeyi göze aldığı da gelen Haberler arasında.

Rizespor'da kiralık oynamıştı

23 yaşındaki Lincoln, Gremio altyapısında futbola başlarken 2017-2018 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giydi.

2019 yılında Santa Clara'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 44 maçta sahaya çıkarken, 7 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.