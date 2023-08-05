Fenerbahçe, Lincoln'ün sözleşmesini askıya alacak Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin lisansını yabancı kontenjanı nedeniyle askıya alabilir.

Fenerbahçe, yabancı oyuncu fazlalığına çözüm ararken Joao Pedro ve Diego Rossi ile yolları ayırdı. Miha Zajc ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunuyor.

14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim en az 2 oyuncu ile daha yollarını ayıracak.

Joao Pedro ve Diego Rossi'nin ardından sırada Gustavo Henrique ve Arao'nun yer alması bekleniyor. Takıma yapılan takviyelerde de Türk oyuncu arayışında bulunan sarı-lacivertliler, son olarak Mert Müldür'ü kadroya dahil etti.

Lincoln'ün sözleşmesi askıya alınabilir

Fenerbahçe'de menisküs ameliyatı olan ve sahalara dönüşü ekim ayını bulabilecek olan Lincoln'ün sözleşmesi askıya alınabilir. Brezilyalı orta saha için nihai karar henüz verilmedi.

Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan 24 yaşındaki Lincoln Henrique, sarı-lacivertli forma altında 35 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.