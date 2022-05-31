Fenerbahçe, Lino'yu kiralamak istiyor

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Samuel Lino'yu transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Samuel Lino'yu kadrosuna katmak istiyor.

Gil Vicente'de çok iyi bir sezon geçiren Samuel Lino, 6 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin radarında bulunan Brezilyalı oyuncunun, yeni sezonda Çubuklu formayı giyme ihtimali halen var.





Fenerbahçe kiralamak istiyor

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Atletico, 22 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralık olarak gönderebilir.

İspanyol devinin bu yönde bir karar alması halinde Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Jesus'un da sevdiği bir futbolcu olan Lino için yaz aylarında ilk temas kurulacak.

Başarılı kanat oyuncusu, geride kalan sezonda 37 resmi maçta 13 gol atıp 5 asist yapmıştı.



