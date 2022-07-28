Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
424.669
8.20%
BTXN Coin
9.97
-10.98%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Fenerbahçe Luan Peres'i KAP'a bildirdi

    Fenerbahçe Luan Peres'i KAP'a bildirdi

    Sarı-lacivertliler, Luan Peres transferi için kulübü Marsilya ile anlaşıldığını açıkladı.
    • 28.07.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, yeni stoperini buldu.

    Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı ve KAP açıklamasını da yaptı.

    Fenerbahçe Luan Peres i KAP a bildirdi #1

    5.5 milyon euro bonservis

    Peres'in akşam 22.30 sularında İstanbul'a geleceği sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, Luan Peres'e 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ortaya çıktı.

    Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

    Fenerbahçe Luan Peres i KAP a bildirdi #2

    Gustavo Henrique’yle oynadı

    Kim Min Jae’nin yokluğunda Fenerbahçe’nin transfer ettiği bir diğer stoper de Gustavo Henrique’ydi.

    Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.

    Fenerbahçe Luan Peres i KAP a bildirdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Ağrı'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Ağrı'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Manavgat, büyük yangının 1'inci yılında hayata dönüyor
    Gündem

    Manavgat, büyük yangının 1'inci yılında hayata dönüyor

    Görüş Bildir