Fenerbahçe Luan Peres'i KAP'a bildirdi

Sarı-lacivertliler, Luan Peres transferi için kulübü Marsilya ile anlaşıldığını açıkladı.

Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, yeni stoperini buldu.

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı ve KAP açıklamasını da yaptı.

5.5 milyon euro bonservis

Peres'in akşam 22.30 sularında İstanbul'a geleceği sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, Luan Peres'e 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ortaya çıktı.

Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

Gustavo Henrique’yle oynadı

Kim Min Jae’nin yokluğunda Fenerbahçe’nin transfer ettiği bir diğer stoper de Gustavo Henrique’ydi.

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.