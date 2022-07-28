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    Fenerbahçe Luan Peres'le anlaştı

    Fenerbahçe Luan Peres'le anlaştı

    Kim Min-jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, stoper mevkiine bir takviye daha yapıyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Brezilyalı Luan Peres ile anlaştı.
    • 28.07.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:29
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasında kısa bir süre kala transfer çalışmalarına son hızıyla devam ediyor.

    Sarı-lacivertliler, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirirken stoperin vazgeçilmez ismi Kim Min Jae'yi, Napoli'ye sattı.

    Fenerbahçe, daha önce stoper rotasyonu için Flamengo’dan Gustavo Henrique’yi transfer etmişti.

    Fenerbahçe Luan Peres le anlaştı #1

    Bu akşam gelecek

    Sarı-lacivertliler, şimdi de Marsilya’dan Luan Peres’i kadrosuna katıyor.

    Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu ile anlaştı. 28 yaşındaki oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

    Luan Peres, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

    Fenerbahçe Luan Peres le anlaştı #2


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