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Fenerbahçe Luan Peres'le anlaştı

Fenerbahçe Luan Peres'le anlaştı

Kim Min-jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, stoper mevkiine bir takviye daha yapıyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Brezilyalı Luan Peres ile anlaştı.