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Fenerbahçe Luan Peres'le anlaştı
Kim Min-jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, stoper mevkiine bir takviye daha yapıyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Brezilyalı Luan Peres ile anlaştı.
- 28.07.2022 - 11:07
- Güncelleme : 28.07.2022 - 11:29
Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasında kısa bir süre kala transfer çalışmalarına son hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirirken stoperin vazgeçilmez ismi Kim Min Jae'yi, Napoli'ye sattı.
Fenerbahçe, daha önce stoper rotasyonu için Flamengo’dan Gustavo Henrique’yi transfer etmişti.
Bu akşam gelecek
Sarı-lacivertliler, şimdi de Marsilya’dan Luan Peres’i kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu ile anlaştı. 28 yaşındaki oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.
Luan Peres, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.