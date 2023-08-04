Fenerbahçe, Lyon'la Toko Ekambi konusunda anlaştı Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Toko Ekambi'nin transferi için Lyon'la anlaşmaya vardığı, Kamerunlu oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşma hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, bir süredir sağ kanat transferi yapmak için arayışlarını sürdürüyordu. Kanarya'nın transferde adı Cengiz Ünder, Tete ve Toko Ekambi gibi isimlerle anılıyordu.

2 milyon euroya anlaşıldı

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe'nin bu isimler içerisinde Toko Ekambi'yi transfer etmek için girişimlerini sıklaştırdığı ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun maaş talebinin oldukça yüksek olduğu, Kanarya'nın ise bu ücreti makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı bildirildi. Sarı-laciverliler, Kamerunlu oyuncuyla görüşmelerine devam edecek.

İmza yakın

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuyla yıllık ücret konusunda anlaşmaya varması halinde imzaların atılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Lyon ve Rennes'de oynayarak geçiren başarılı futbolcu tüm kulvarlarda 38 kez sahaya çıkarken, 9 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koymayı başarmıştı.