Fenerbahçe Malang Sarr için yine devrede

Fenerbahçe Malang Sarr için yine devrede

Sezon başında tüm teklifleri reddederek Chelsea ile sözleşme imzalayan Malang Sarr, Fenerbahçe'nin yeniden gündemine girdi. Emre Belözoğlu futbolcuyu kiralamak isteyen Chelsea ile temasa geçecek.

Kadrosunda 5 savunmacısı bulunan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon en çok sıkıntı yaşadığı mevkilerden biri olan stoper için bu kez ince eleyip sık dokuyor.

5 AS STOPER KADRODA

Bu sezon kadrosuna Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos'u katan sarı-lacivertliler Serdar Aziz, Sadık ve Zanka ile birlikte 5 as stopere sahip olsa da bir savunmacı için daha kolları sıvadı.

MALANG SARR KİRALANABİLİR

Nice'ten ayrıldıktan sonra bonservisi elindeyken teklif yapılan ancak Chelsea ile sözleşme imzalayan Malang Sarr yeniden radara girdi. Emre Belözoğlu, mavi-beyazlıların kiralamak istediği Senegal asıllı Fransız futbolcunun kadroya katılması için harekete geçti.

3 İSİMDEN BİRİ GİDECEK

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Zanka, Serdar Aziz veya Sadık Çiftpınar üçlüsünden biriyle yollarını ayıracak.

Serdar Aziz'e Kopenhag'ın ilgisi sürerken, Sadık Çiftpınar'ın da takas yoluyla gönderilmesi gündemde.

Genç futbolcu Malang Sarr için Chelsea'nin kapısını çalacak olan Emre Belözoğlu'nun kısa süre içerisinde bu transferi olumlu veya olumsuz bir şekilde noktalaması bekleniyor.