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    Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile ilgileniyor

    Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile ilgileniyor

    9. transferini de dün gece açıklayan sarı-lacivertli takım Wolfsburg'un deneyimli stoperi Marcel Tisserand için nabız yokluyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 08:57
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    Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile ilgileniyor

    Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe dur durak bilmiyor.

    STOPERE TAKVİYE ALMANYA'DAN

    Limit sorununa henüz kesin bir çözüm bulunmasa da; Novak, Caner, Gökhan, Thiam, Mert Hakan, Sinan Gümüş gibi önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya, iki gün önce İstanbul'a getirdiği Jose Sosa'yı da dün gece resmen açıkladı.

    Bu transferin ardından stopere takviye yapmak isteyen yönetimin gündemine Almanya'da top koşturan Marcel Tisserand geldi.

    Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile ilgileniyor #1

    KİRALANMAK İSTENİYOR

    Emre Belözoğlu'nun futbolcunun kulübü Wolfsburg ile temasa geçtiği öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun kiralık olarak takıma dahil edilmesi gündeme geldi.

    Alman takımının ikna edilmesinin ardından Tisserand'ın menajeriyle de görüşmesi beklenen Belözoğlu'nun bu transferde etkin rol oynaması bekleniyor.

    1.90'lık 27 yaşındaki stoper Monaco alt yapısında futbola başladı. Wolfsburg ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Kongolu futbolcu, Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giydi.

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