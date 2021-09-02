Fenerbahçe, Max Meyer'i de İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Köln ile sözleşmesi sona eren Max Meyer'i İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertliler, Köln ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi.

MENAJERLİK FİRMASI ÖNERDİ

Geçtiğimiz sezon Köln formasını 12 maçta giyen Maximilian Meyer, toplamda 425 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçe'nin sık sık çalıştığı ROGON'un menajerliğini yaptığı oyuncunun sarı lacivertlilere imza atacağı belirtildi.





BİRÇOK MEVKİDE FORMA GİYİYOR

10 numara, merkez orta saha, ön libero, sol kanat, sağ kanat, kanat bekleri ve forvet arkasında görev alabilen Meyer, tam anlamıyla bir joker oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Schalke'de 192 maçta 22 gol, 23 asist; Crystal Palace'da 56 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik pefromans sergileyen Meyer, Köln kariyerinde ise 12 müsabakada oynarken skora etki edemedi.



