Fenerbahçe Maxi Gomez için Valencia ile anlaştı

Fenerbahçe Maxi Gomez için Valencia ile anlaştı

Fenerbahçe ile Valencia sonunda Maxi Gomez için 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’de aylardır beklenen forvet takviyesinde mutlu son çok yakın. Sarı-Lacivertliler, transfer dönemi başladığından beri birçok yıldızla temasa geçti, girişimlerde bulundu.

Bazen oyuncuyla anlaşıp, kulübüyle orta yol bulunamadı, zaman zaman ise takımlarla el sıkışılsa da yıldızlar ikna edilemedi.

Sarı-lacivertlilerde son dönemde 1 numaralı aday Maxi Gomez’di. Uruguaylı oyuncuyla kısa sürede prensip anlaşmasına varılsa da Valencia ile yürütülen pazarlıklarda bir türlü orta yol bulunamadı.

Fenerbahçe, görüşmelerden geri çekilip Michy Batshuayi’ye yöneldi. Belçikalı forvet bitme noktasına gelse de yönetim Maxi Gomez için son bir girişimde daha bulundu.

Fenerbahçe, Valencia ile anlaştı

Todofichajes’te yer alan habere göre bu girişim sonuç verdi. Fenerbahçe ile Valencia’nın 10 milyon euroya anlaştığı ve transferde hiçbir pürüz kalmadığı belirtildi.

Bu bedelin, başarı bonuslarıyla biraz daha yükselebileceği de kaydedildi. Haberde, sarı-lacivertlilerin Gomez transferini kısa sürede resmen açıklayacağı da yazıldı.

Gomez konusunda Fenerbahçe ile anlaşan Valencia’nın hemen düşük maliyetli iki yeni forvet için çalışmalara başladığı da kaydedildi.