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    Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi

    Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi

    Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın 6 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan transfer edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 10:07
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    Fenerbahçeli taraftarlar, uzun süredir bekledikleri forvet transferine nihayet kavuştu.

    Vedat Muriç'i Lazio'ya satan sarı-lacivertli yönetim, Aston Villa'nın Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı.

    6 MİLYON EURO ARTI BONUS

    Kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun 6 milyon euro karşılığında transfer edildiğini duyurdu.

    Fenerbahçe, Samatta transferini böyle açıkladı - İZLE

    Fenerbahçe, Mbwana Samatta yı KAP a bildirdi #1

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

    Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

    FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

    Fenerbahçe, Mbwana Samatta yı KAP a bildirdi #2

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