Fenerbahçe, Merih Demiral için yeniden devrede Milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de Ali Koç başarılı stoperi İstanbul'a davet etti.

Merih Demiral'ın Atalanta macerası sona ermek üzere. Bergamo News'in haberine göre; milli futbolcu, önümüzdeki günlerde Atalanta'dan ayrılacak.

Haberin detayında, Merih Demiral'ın son olarak 20 Mayıs'taki Verona maçının son 5 dakikasında süre aldıktan sonra bir daha ne hazırlık ne resmi hiçbir maçta oynamadığı ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Merih Demiral'ın resmi olarak kadro dışı olmasa da sezon başından bu yana tüm çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdüğü ve özel bir antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Merih'e kadroda düşünmediği bilgisini verdiği ve bu nedenle yeni kulüp aradığı da kaydedildi.

Merih Demiral için şu ana kadar birçok kulüpten sözlü teklifler geldiği ancak hiçbir resmi teklifin olmadığı bilgisi de verildi. Atalanta Kulübü'nün Avrupa'daki transferin son 15 gününde bu transferi bitirmeyi amaçladığı ve 20 milyon euroluk bonservis talebinden aşağı düşmeye hazır olduğu da belirtildi.

Ali Koç, fedakarlığa hazır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merih Demiral ile görüşme gerçekleştirdi ve kurduğu kadroyu, hedeflerini aktardı. Merih'i İstanbul'a davet eden Ali Koç, transfer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı. Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.