Fenerbahçe'den Mert Hakan ve Caner Erkin transferi

TFF'nin harcama limitine karşı çıkan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini resmen açıklarken Caner Erkin'le de prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığını resmen açıklamasının ardından bugün transferlerini açıklamaya başladı.

"SEVGİ LİMİT TANIMAZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "harcama limitlerine" takılan Fenerbahçe, buna rağmen "Sevgi limit tanımaz" paylaşımının ardından Mert Hakan Yandaş ile anlaşıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan'ı resmen açıkladı - İZLE

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir." ifadeleri kullanıldı.

YENİ SEZON FORMASI DA TANITILDI

Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda yeni sezon formasının olması da dikkat çekti.

CANER ERKİN'LE ANLAŞMA TAMAM

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

CANER "EVET" DEDİ

Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.