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    Fenerbahçe'den Mert Hakan ve Caner Erkin transferi

    Fenerbahçe'den Mert Hakan ve Caner Erkin transferi

    TFF'nin harcama limitine karşı çıkan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini resmen açıklarken Caner Erkin'le de prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 14:31
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 14:31
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    Fenerbahçe'den Mert Hakan ve Caner Erkin transferi

    Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığını resmen açıklamasının ardından bugün transferlerini açıklamaya başladı.

    "SEVGİ LİMİT TANIMAZ"

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "harcama limitlerine" takılan Fenerbahçe, buna rağmen "Sevgi limit tanımaz" paylaşımının ardından Mert Hakan Yandaş ile anlaşıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe, Mert Hakan'ı resmen açıkladı - İZLE

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir." ifadeleri kullanıldı.

    YENİ SEZON FORMASI DA TANITILDI

    Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda yeni sezon formasının olması da dikkat çekti.

    Fenerbahçe'den Mert Hakan ve Caner Erkin transferi #1

    CANER ERKİN'LE ANLAŞMA TAMAM

    Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

    CANER "EVET" DEDİ

    Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe'den Mert Hakan ve Caner Erkin transferi #2

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