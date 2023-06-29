Fenerbahçe, Mert Müldür'le anlaştı Fenerbahçe, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'le anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, yeşil-siyahlı takıma ilk olarak 2 milyon euro teklif yaptı.

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe transferde hareketli saatler geçiriyor.

Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler gündemine bir isim daha aldı.

İlk teklif 2 milyon euro

Gelecek sezon devam edecek yabancı kuralına da göz önüne alan Fenerbahçe, Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, genç oyuncu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Sassuolo'ya ise 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor

Defans hattının tüm bölgelerinde forma giyebilen 24 yaşındaki Mert Müldür'ün Sassuolo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezonda yaşadığı sakatlıkların etkisiyle forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu ligde sadece 2 maça çıkabildi.