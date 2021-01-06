Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaştı

Fenerbahçe, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile 3.5 yıllığına el sıkıştı.

2021 yılının ilk bombasını Fenerbahçe patlattı...

Sezon başında 18 oyuncu alarak tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı girdi.

ANLAŞMA 3.5 YILLIK

DHA'nın haberine göre; Kanarya, Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3.5 yıllığına el sıkıştı.

İSTANBUL PAYLAŞIMI YAPARAK MESAJI VERMİŞTİ

Dün sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'nda çekilen bir fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlara 'geliyorum' mesajı vermişti.

TRANSFERDE ACUN ILICALI ETKİSİ

Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

ERDOĞAN'A KOMŞU OLUYOR

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

KAZANDIĞI KUPALAR

Kariyeri boyunca Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal ve Almanya Milli Takımı gibi devlerin formalarını giyen Özil, birçok kupa kazandı.

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunan Mesut Özil, Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı.

Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.













