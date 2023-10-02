Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzattı! İşte yeni maaşı Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

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Yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yeni bir imza geldi.

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli oyuncunun maaşına da iyileştirme yapacak.

Kazanacağı ücret

Yıldız ismin maaşı 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bazı başarı bonuslarıyla birlikte bu rakam 2 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya 2021 yılında Estoril'den katılan Crespo'nun, şimdiki piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Fenerbahçe ile toplamda 65 maça çıkan Crespo, 5 gol ve 6 asist yaptı.