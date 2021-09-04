Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Miguel Crespo ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Portekiz'de Estoril forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

3 sezondur Estoril'de oynayan Miguel Crespo, orta sahada hücuma yönelik oyunuyla dikkat çekiyor. Zaman zaman sol ve sağ kanatta da oynayan Crespo, kariyerinin büyük bölümünde orta sahada görev yaptı.

Feirense altyapısında futbola başlayan Crespo, ardından Neves, Merelinense ve Braga'da oynadı. 2019'da transfer olduğu Estoril'de A Takım'a yükselen ve Fransız vatandaşlığı da olan Lyon doğumlu Portekizli oyuncu, 60 maça çıktı ve 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.