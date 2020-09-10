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    Fenerbahçe, Miha Zajc’ı Genoa'ya kiraladı

    Fenerbahçe, Miha Zajc’ı Genoa'ya kiraladı

    Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Miha Zajc, İtalya'nın Genoa takımına kiralandı. Zajc, 30 maç oynarsa, 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 12:55
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    Son olarak Tolgay Arslan ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un planları arasında yer almayan bir ismi daha takımdan gönderdi.

    Sarı-lacivertli yönetim, 2019 yılında Empoli'den satın alınan Slovenyalı orta saha oyuncusunu bir başka İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladı.

    30 MAÇ OYNARSA OPSİYON DEVREYE GİRECEK

    TRT Spor'un haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu 30 maç oynarsa, 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

    Zajc'ın kısa süre içerisinde İtalya'ya uçması bekleniyor.

    Geçtiğimiz sezon 17 maçfa forma giyen Zajc, 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

    Fenerbahçe, Miha Zajc’ı Genoa ya kiraladı #1

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