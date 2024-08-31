Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Toulouse'a kiraladı Fenerbahçe Kulübü, orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Frasnız ekibi Toulouse'a kiralandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler rakibini Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'nun golleriyle 3-0'lık skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu müsabakanın sonrasında ise Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı daha önce kulüpte sportif direktörlük görevinde bulunan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Fransız ekibi Toulouse'a kiraladı.

"TOULOUSE İLE 1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz.

Fenerbahçe'nin 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncu, sarı- lacivertli formayı 123 kez giydi ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.