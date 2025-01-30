Fenerbahçe, Milan Skriniar'a imzayı attırdı

Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, 3. takviyesini gerçekleştirdi.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Diego Carlos ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Slovak stoper Milan Skriniar'ı kiralık olarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den transfer ettiğini duyurdu.
"SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ailemize hoş geldin Milan Skriniar
Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.
BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI
2023-2024 sezonu başında Inter'den PSG'ye transfer olan Skriniar, bu sezon Fransız ekibiyle 5 maçta süre alırken, gol ya da asist katkısı veremedi.
29 yaşındaki futbolcu kariyerinde ayrıca Zilina, Sampdoria ve Inter'de forma giydi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış