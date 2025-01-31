Fenerbahçe, Ognjen Mimovic transferini duyurdu

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Fenerbahçe; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini bitirdi.

Fenerbahçe, Mimovic için anlaşma sağlandığını ve 20 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ

20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.

Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.

OSAYI'YE VEDA

Bu transferin ardından sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bright Osayi Samuel'in de takımdan gitmesi kesinleşti. Deneyimli oyuncunun ligin ikinci yarısında kadroya yazılmaması bekleniyor.