Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
397.280
0.45%
EXEN Coin
26.00
0.19%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Fenerbahçe Min-jae Kim transferini açıkladı

    Fenerbahçe Min-jae Kim transferini açıkladı

    Fenerbahçe, 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 20:51
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 21:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır.

    "FENERBAHÇE'MİZE HOŞ GELDİN"

    Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

    Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe Min-jae Kim transferini açıkladı VİDEO


    Fenerbahçe Min-jae Kim transferini açıkladı #1

    Fenerbahçe Min-jae Kim transferini açıkladı #2

    Fenerbahçe Min-jae Kim transferini açıkladı #3

    Fenerbahçe Min-jae Kim transferini açıkladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir