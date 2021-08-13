Fenerbahçe Min-jae Kim transferini açıkladı

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Fenerbahçe, bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır.

"FENERBAHÇE'MİZE HOŞ GELDİN"

Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim." ifadeleri kullanıldı.

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