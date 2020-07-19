Fenerbahçe, Murat Elkatmış'ı istiyor

Transferde genç ve yerli oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin, Menemenspor'dan Murat Elkatmış'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Süper Lig'de iki sezondur sergilediği performans nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Hem ekonomik sorunlar hem de yabancı kuralı nedeniyle transferde genç ve yerli isimlere yönelen sarı-lacivertlilerin, yeni bir ismi listeye aldığı öğrenildi.

MURAT ELKATMIŞ'I İSTİYORLAR

Bugün Radyospor'a açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Fenerbahçe'nin Murat Elkatmış ile ilgilendiğini söyledi.

Laleci, ''Fenerbahçe, Murat Elkatmış için kulübümüze sözlü teklif yaptı'' ifadelerini kullandı.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Forvet bölgesinde forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Menemenspor formasıyla 16 resmi maçta görev aldı.

Elkatmış, bu mücadelelerde takımına 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.