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    Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın Club Brugge'a kiralandığını açıkladı

    Fenerbahçe Kulübü, kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın sezon sonuna kadar Belçika'nın Club Brugge takımına kiralandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 15:32
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    Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın Club Brugge'a kiralandığını açıkladı

    Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiralayan Fenerbahçe yönetimi, bir süredir bireysel olarak çalışan Nabil Dirar'ı gönderdi.

    Sarı-lacivertli kulüp, 34 yaşındaki oyuncunun Club Brugge takımına kiralandığını duyurdu.

    Fenerbahçe yaptığı açıklama şöyle:

    "Futbolcumuz Nabil Dirar, sezon sonuna kadar Belçika’nın Club Brugge ekibine kiralanmıştır."

    ESKİ TAKIMI

    Faslı futbolcu, 2008-2012 yılları arasında da Belçika ekibinin formasını giymişti.

    Fenerbahçe, Nabil Dirar ın Club Brugge a kiralandığını açıkladı #1

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