- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın Club Brugge'a kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın Club Brugge'a kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın sezon sonuna kadar Belçika'nın Club Brugge takımına kiralandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 15:32
Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiralayan Fenerbahçe yönetimi, bir süredir bireysel olarak çalışan Nabil Dirar'ı gönderdi.
Sarı-lacivertli kulüp, 34 yaşındaki oyuncunun Club Brugge takımına kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe yaptığı açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Nabil Dirar, sezon sonuna kadar Belçika’nın Club Brugge ekibine kiralanmıştır."
ESKİ TAKIMI
Faslı futbolcu, 2008-2012 yılları arasında da Belçika ekibinin formasını giymişti.