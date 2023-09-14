Fenerbahçe, Nazım Sangare'ye sonunda takım buldu! İmzalar atılacak Fenerbahçe, uzun süredir takım aradığı Nazım Sangare'ye sonunda takım buldu.

ensonhaber.com

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen ve kadroda düşünülmeyen sağ bek Nazım Sangare, takımdan ayrılıyor.

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük'ün, Nazım Sangare'nin transferi için anlaşmaya vardığı belirtildi.

29 yaşındaki milli oyuncunun, bugün sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

50 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist

Sarı-lacivertli takımdan 1.5 milyon euro maaş alan ve sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki oyuncu, çıktığı 50 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydetti.

Milli futbolcu, 2020 yılında Antalyaspor'dan 1.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ancak sakatlıklar nedeniyle beklenilen performansı bir türlü veremedi.