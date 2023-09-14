Fenerbahçe, Nazım Sangare'ye sonunda takım buldu! İmzalar atılacak

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen ve kadroda düşünülmeyen sağ bek Nazım Sangare, takımdan ayrılıyor.
Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük'ün, Nazım Sangare'nin transferi için anlaşmaya vardığı belirtildi.
29 yaşındaki milli oyuncunun, bugün sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
50 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist
Sarı-lacivertli takımdan 1.5 milyon euro maaş alan ve sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki oyuncu, çıktığı 50 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydetti.
Milli futbolcu, 2020 yılında Antalyaspor'dan 1.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ancak sakatlıklar nedeniyle beklenilen performansı bir türlü veremedi.